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С 8 по 10 февраля погода в Украине будет определять поле очень высокого атмосферного давления и холодный воздух арктического происхождения. Осадков не ожидается

Об этом передает RegioNews со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В субботу, 8 февраля, на дорогах, кроме большинства западных и южных областей, местами гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, в Крыму 0-5° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, в Закарпатье 2-7° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 1-3° мороза.

9 февраля в Украине осадков тоже не ожидают. Температура ночью 5-10° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла, в Закарпатье 3-8° тепла, в восточных областях и Карпатах 1-6° мороза.

В столице в воскресенье температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

Напомним, в январе в Киеве было обновлено 11 температурных рекордов.