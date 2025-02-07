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07 лютого 2025, 10:54

В Україні заборонили трансплантацію органів загиблих військових

07 лютого 2025, 10:54
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фото з відкритих джерел
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Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону вилучення органів для трансплантації у загиблих військових, а також людей, які загинули внаслідок збройної агресії

Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради, передає RegioNews.

Тож закон передбачає заборону вилучення органів для трансплантації:

  • в осіб, загиблих (померлих) внаслідок застосування заходів примусу працівниками правоохоронних, силових та інших структур;
  • осіб, зі складових Сил оборони та сил безпеки, які загинули при виконанні ними службових обов’язків в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан;
  • осіб, які загинули (померли) внаслідок збройної агресії проти України.

Окрім того, документ передбачає створення Національного трансплантологічного комітету. Він працюватиме як консультативний орган Міністерства охорони здоров'я.

Серед нововведень є вдосконалення автоматичного пошуку пари донор – реципієнт через Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів і тканин.

Нагадаємо, Україна повернула 150 військових з російського полону. Деякі з них були в полоні ворога понад 2 роки.

Раніше ми повідомлли, що на Донеччині росіяни стратили 3 військовополонених ЗСУ.

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