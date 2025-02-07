В Украине запретили трансплантацию органов погибших военных

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Президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете изъятия органов для трансплантации у погибших военных, а также людей, погибших в результате вооруженной агрессии

Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады, передает RegioNews.

Закон предусматривает запрет изъятия органов для трансплантации:

у лиц, погибших (умерших) в результате применения мер принуждения работниками правоохранительных, силовых и других структур;

лиц, составляющих Сил обороны и сил безопасности, погибших при исполнении ими служебных обязанностей в Украине или в отдельных ее местностях, где введено военное положение;

лиц, погибших (умерших) в результате вооруженной агрессии против Украины.

Кроме того, документ предусматривает создание Национального трансплантологического комитета. Он будет работать как консультативный орган Министерства здравоохранения.

Среди нововведений есть усовершенствование автоматического поиска пары донор – реципиент через Единую государственную информационную систему трансплантации органов и тканей.

Напомним, Украина вернула 150 военных из российского плена. Некоторые из них были в плену врага более 2 лет.

Ранее мы сообщили, что в Донецкой области россияне казнили 3 военнопленных ВСУ.