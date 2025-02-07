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Сили оборони під час повітряних атак збили на Полтавщині ворожі безпілотники

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Вибухотехніки оглянули рештки збитих дронів та знешкодили їх бойові частини.

У поліції нагадали громадянам, що категорично заборонено торкатися або самостійно переміщувати вибухонебезпечні предмети. У разі їх виявлення необхідно повідомити про це поліцію або ДСНС.

Нагадаємо, на Сумщині знешкодили російський безпілотник, що застряг на дереві.