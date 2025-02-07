Росіяни скинули КАБи на Сумщину: є загиблі, під завалами будинку шукають людей

ілюстративне фото: ДСНС України у Сумській області

У четвер, 6 лютого, російські війська атакували трьома КАБами Миропільську громаду на Сумщині. Внаслідок удару по житловому будинку є жертви

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр Сумської обласної військової адміністрації.

За наявними даними, окупанти зруйнували двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Це сталося пізно ввечері.

"Попередньо, дві людини загинули. Тіла виявлено під час розбору завалів. Ймовірно, під завалами ще можуть знаходитись люди", — йдеться в повідомленні.

Наразі пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Нагадаємо, вночі на Сумщині протиповітряна оборона відбивала атаку ударних безпілотників типу "Shahed". Захисники знищили 13 російських дронів.