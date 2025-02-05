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05 лютого 2025, 15:53

Україна повернула 150 військових з російського полону

05 лютого 2025, 15:53
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Фото: Офіс президента України
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Президент України повідомив про черговий обмін полоненими. Україні вдалося повернути 150 захисників. Деякі з них були в полоні ворога понад 2 роки

Про це повідомив президент України, передає RegioNews.

Володимир Зеленський розповів, що сьогодні, 5 лютого, Україна повернула з російського полону 150 захисників. Це воїни Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, військові Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

За словами голови держави, деякі з них були в полоні понад два роки. Тому сьогодні для них та їхніх рідних важливий день - щастя побачити їх удома, вільних та живих.

"Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей. Дякую партнерам, зокрема ОАЕ, і тим, хто підтримує нас на цьому шляху. Працюємо, щоб повернути всіх", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що 4 лютого стало відомо про повернення з російської окупації ще 12 дітей. Всі ці діти пережили нестерпні випробування. Зокрема, 16-річна дівчинка втратила маму через недбалість окупаційної медицини, а 17-річному підлітку видали повістку до російської армії.

Повернули й 8-річну дівчинку, яку намагалися відібрати у батька через відмову отримувати російське громадянство, розповів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

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