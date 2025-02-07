ВСУ ликвидировали более 1300 оккупантов, уничтожили 10 танков и 32 артсистемы россиян
За прошедшие сутки, 6 февраля, Силы обороны Украины уничтожили 1 340 российских захватчиков, 10 танков и более 30 артсистем. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 846 тысяч военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 07.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 846 650 (+1 340) человек,
- танков ‒ 9 975 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20 755 (+18) ед,
- артиллерийских систем – 22 785 (+32) ед,
- РСЗО – 1 271 ед,
- средства ПВО ‒ 1056 (+1) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 331 ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 24 301 (+116) ед,
- крылатые ракеты 3 054 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 36 307 (+96) ед,
- специальной техники – 3 738 (+1) ед.
Напомним, в ночь на 7 февраля российская армия выпустила по Украине 112 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 81 дрон, еще 31 — локационно потерян.
Артиллеристы уничтожили на Харьковщине пушку МТ-12 и поразили позиции оккупантовВсе новости »
07 февраля 2025, 05:47На Запорожье Силы обороны уничтожили российский ЗРК "Бук-М3"
07 февраля 2025, 04:00Не только французские Mirage 2000: Украина получила истребители F-16 от Нидерландов
06 февраля 2025, 22:25
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Украине запретили трансплантацию органов погибших военных
07 февраля 2025, 10:54Убытков на 8,5 млн грн: на Львовщине командир ВЧ закупил кровати по завышенным ценам
07 февраля 2025, 10:40В Киеве приостановил работу Американский дом
07 февраля 2025, 10:32На Полтавщине обезвредили боевые части российских дронов
07 февраля 2025, 10:29Россияне сбросили КАБы на Сумщину: есть погибшие, под завалами дома ищут людей
07 февраля 2025, 10:05В Харькове во время ремонтных работ погиб работник депо
07 февраля 2025, 09:54На Закарпатье на АЗС продавали незаконно изготовленное горючее
07 февраля 2025, 09:36На Харьковщине в результате взрыва в доме погиб 10-летний мальчик
07 февраля 2025, 09:14Ночная атака на Украину: ПВО сбила более 80 "шахедов" и БпЛА-имитаторов
07 февраля 2025, 09:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все блоги »