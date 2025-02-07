Артилеристи знищили на Харківщині гармату МТ-12 та уразили позиції окупантів
Прикордонники продовжують виконання бойових завдань на Харківщині з протидії окупаційним військам
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
Артилерія бригади "Гарт" під час чергового обстрілу ворожих позицій на Вовчанському напрямку знищила гармату МТ-12, точку злету безпілотників росіян та вогневу позицію 120-мм міномету.
Також прикордонники мінометами завдали ударів по місцях зосередження особового складу. Підтверджено знищення 11 окупантів, 19 – поранені.
Нагадаємо, раніше нрикордонники знищили російський комплекс "Муром-М" на Харківщині.
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