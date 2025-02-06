69% українців вірять у перемогу над росіянами, - опитування

фото з відкритих джерел

Більшість українців зберігають упевненість у перемозі, однак дедалі більше респондентів відчувають втому від війни

Про це свідчать дані опитування проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", передає RegioNews.

Так, 69% українців зберігають упевненість у здатності України відбити російський напад. Однак із кожним місяцем дедалі більше людей висловлюють почуття втоми від війни.

Серед опитаних за останній рік віра в перемогу України залишилася відносно стабільною: 24% респондентів зазначили, що стали більш оптимістичними, 23% - що їхня впевненість знизилася, а 49% не помітили змін.

Соціологи підкреслюють, що ситуація щодо війни залишається невизначеною, і в країні панує постійна напруга.

"Незалежно від демографічних характеристик, люди все частіше висловлюють втому й апатію. Це особливо помітно, якщо порівнювати з початком війни, коли спостерігався сильний бойовий дух", - кажуть фахівці.

На загальний психоемоційний стан українців передусім впливають:

переживання за втрату близької людини (40%);

здоров’я та фізичне самопочуття (31%);

матеріальне становище (29%);

безпекова ситуація (28%);

новини та події в Україні;

мобілізація близьких, родичів до ЗСУ (по 23%).

Довідка

Перший етап дослідження, проведений із 20 листопада до 4 грудня 2024 року.

Він охоплює 5600 респондентів, з яких 2000 - представники загальнонаціональної вибірки, а додатково 3600 осіб було обрано з 9 прикордонних і прифронтових областей.

Похибка дослідження не перевищує 2,2%.