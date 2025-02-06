69% украинцев верят в победу над россиянами, - опрос
Большинство украинцев сохраняют уверенность в победе, однако все больше респондентов ощущают усталость от войны
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает RegioNews.
69% украинцев сохраняют уверенность в способности Украины отразить российское нападение. Однако с каждым месяцем все больше людей выражают чувство усталости от войны.
Среди опрошенных за последний год вера в победу Украины осталась относительно стабильной: 24% респондентов отметили, что стали оптимистичнее, 23% - что их уверенность снизилась, а 49% не заметили изменений.
Социологи подчеркивают, что ситуация по войне остается неопределенной, и в стране царит постоянное напряжение.
"Независимо от демографических характеристик люди все чаще выражают усталость и апатию. Это особенно заметно, если сравнивать с началом войны, когда наблюдался сильный боевой дух", - говорят специалисты.
На общее психоэмоциональное состояние украинцев, прежде всего, влияют:
- переживание за потерю близкого человека (40%);
- здоровье и физическое самочувствие (31%);
- материальное положение (29%);
- опасная ситуация (28%);
- новости и события в Украине;
- мобилизация близких, родственников в ВСУ (по 23%).
Справка
Первый этап исследования, проведенный с 20 ноября по 4 декабря 2024 года.
Он охватывает 5600 респондентов, из которых 2000 – представители общенациональной выборки, а дополнительно 3600 человек были выбраны из 9 приграничных и прифронтовых областей.
Погрешность исследования не превышает 2,2%.