69% украинцев верят в победу над россиянами, - опрос

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Большинство украинцев сохраняют уверенность в победе, однако все больше респондентов ощущают усталость от войны

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает RegioNews.

69% украинцев сохраняют уверенность в способности Украины отразить российское нападение. Однако с каждым месяцем все больше людей выражают чувство усталости от войны.

Среди опрошенных за последний год вера в победу Украины осталась относительно стабильной: 24% респондентов отметили, что стали оптимистичнее, 23% - что их уверенность снизилась, а 49% не заметили изменений.

Социологи подчеркивают, что ситуация по войне остается неопределенной, и в стране царит постоянное напряжение.

"Независимо от демографических характеристик люди все чаще выражают усталость и апатию. Это особенно заметно, если сравнивать с началом войны, когда наблюдался сильный боевой дух", - говорят специалисты.

На общее психоэмоциональное состояние украинцев, прежде всего, влияют:

переживание за потерю близкого человека (40%);

здоровье и физическое самочувствие (31%);

материальное положение (29%);

опасная ситуация (28%);

новости и события в Украине;

мобилизация близких, родственников в ВСУ (по 23%).

Справка

Первый этап исследования, проведенный с 20 ноября по 4 декабря 2024 года.

Он охватывает 5600 респондентов, из которых 2000 – представители общенациональной выборки, а дополнительно 3600 человек были выбраны из 9 приграничных и прифронтовых областей.

Погрешность исследования не превышает 2,2%.