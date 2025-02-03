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Ігор Луценко політичний експерт info@regionews.ua
03 лютого 2025, 15:30

Україна повна сил, попри усі удари

03 лютого 2025, 15:30
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Багато розмов, особливо у зарозумілих, закоханих у цинізм західних колах, про те, що Україна виснажується. Це не так
Багато розмов, особливо у зарозумілих, закоханих у цинізм західних колах, про те, що Україна виснажується. Це не так
ілюстративне фото з відкритих джерел
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Це не так. Україна повна сил, попри усі удари. Сьогодні я був у Дніпрі. Там на кручі Дніпра з’їхалися на пікнік місцеві. Найкращі свої місця з найліпшим краєвидом вони віддали розрахункам зенітників. Поруч з чиїми пікапами вони пили і їли, грали в шахи і гуляли з дітьми – поки дула спарених кулеметів сторожко вдивлялися у небеса.

Виснажилася не Україна. Це у посадовців держструктур закінчуються ідеї, як забезпечити фронт.

Кажуть, що не вистачає людей на фронті. Але як їх може вистачити, коли ДЕ-ФАКТО в Україні немає жодної примусової мобілізації?

Ще раз повторюю: ДЕ-ФАКТО у нас служба в Україні добровільно.

По-перше, у нас, за офіційною інформацією, 500 тисяч ухилянтів. Знаєте, скільки передали до суду за 2 попередні роки? Аж три з лишнім тисячі. Тобто ймовірність, що держава СПРОБУЄ (бо суд – ще зовсім не покарання!) тебе покарати за ухилянтство – менше відсотка. Навіть нічого не треба платити.

По-друге, у нас за опередній рік вчетверо виросли числом дезертири і СЗЧшники. Тільки офіційні дані 90 тисяч осіб. 15 бригад. Скільки справ передано до суду з метою покарати? Трохи більше 2 тисяч, і це при тому, що насправді цифра СЗЧ в рази реально більша – от і отримуємо все той же 1% ймовірності покарання.

По-третє, у нас де-факто відкритий кордон. Ловлять, я підозрюю, в кращому разі 1% тих, хто йде тікати.

То чи можна казати, що Україна виснажена? Ні, людського ресурсу достатньо, просто ні кнутом, ні пряником українська держава цей ресурс не здатна поки що залучити. Тож чому дивуватися, коли повномасштабна війна самими лише добровольцями стикається з таким дефіцитом кадрового ресурсу?

Ніхто, крім військових, зараз не застосовує примусу щодо ухилянтів. ТЦК – це єдина структура, котра когось до чогось намагається примушувати, хоча це зовсім не її функція. Поліція, ДБР, прокуратура намагаються бути в тіні, хоча вони і є, за визначенням, апаратом примусу.

До речі. Чи шукає хтось кадровий ресурс за кордоном? Скільки Україна платить рекрутерам, котрі приводять до неї на службу іноземців? Невже серед кількох мільярдів населення лояльних або нейтральних країн для нас не знаходится хоча б 20 тисяч рекрутів на місяць? Я в це не готовий повірити.

Україна повна сил. Ті бойові підрозділи, котрі працюють кращим обладнанням, котрі правильно самі себе організували – вони показують прекрасні результати. Якщо у них вливати людей, кошти, не заважати їм ідіотськими наказами – то ми зупинимо РФ там, де вона зараз.

Зупинка наступу РФ – зупинка СВО – втрата сенсу війни. РФ посиплеться. Поясніть цим західним розумникам.

Україна мобілізація військові ресурс фронт війна
 
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