17:52  05 лютого
У Києві аферисти продавали квартири людей і виселяли їх на вулицю
14:50  05 лютого
Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
17:22  05 лютого
Двоє неповнолітніх організували автоперегони поблизу Тернополя
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2025, 06:47

Російські ДРГ двічі з початку року намагалися зайти в Україну, – ДПСУ

06 лютого 2025, 06:47
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Від початку року були зафіксовані дві спроби російських диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію України

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. На Чернігівщині таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається", – сказав він.

За словами Демченка, наразі активність ворожих ДРГ не є такою високою, як була на початку повномасштабного вторгнення, а також впродовж 2023-2024 років, проте ворог не полишає спроб перетнути кордон.

"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", – зазначив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди".

війна окупанти ДРГ ДПСУ диверсант
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Експравоохоронця з Луганщини засудили до 13 років за співпрацю з ворогом
06 лютого 2025, 07:11
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони "ZEUS" і "HADES": що вони вміють
06 лютого 2025, 07:05
У "Дії" з'явиться ШІ-помічник для вирішення проблем з держпослугами
06 лютого 2025, 06:20
Переплатив 12 млн грн за паливні резервуари: на Кіровоградщині судитимуть командира військової частини
06 лютого 2025, 05:49
На Сумщині окупанти "полюють" дронами за людьми та авто екстрених служб, – ОВА
06 лютого 2025, 05:24
"Сталевий Кордон" розбив укриття окупантів на Сумщині
06 лютого 2025, 04:55
На Чернігівщині знищили бойову частину ворожого дрона, яка не здетонувала
06 лютого 2025, 04:19
Повітряні сили показали кадри збиття російських "шахедів" на Сході
06 лютого 2025, 03:33
Ночували в горах: на Закарпатті заблукали 5 мотоциклістів
06 лютого 2025, 02:37
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »