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Від початку року були зафіксовані дві спроби російських диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію України

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент ці випадки фіксувалися у Сумській та Харківській областях. На Чернігівщині таких спроб цього року не спостерігалося, але загроза там залишається", – сказав він.

За словами Демченка, наразі активність ворожих ДРГ не є такою високою, як була на початку повномасштабного вторгнення, а також впродовж 2023-2024 років, проте ворог не полишає спроб перетнути кордон.

"Ми продовжуємо фіксувати спроби російських ДРГ зайти на українську територію на ділянках кордону, які охороняють підрозділи ДПСУ, і на ділянках, де охорону забезпечують підрозділи інших складових Сил оборони", – зазначив речник ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали використовувати проти українців удосконалені "Шахеди".