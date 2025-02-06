Опрос показал, что, несмотря на войну, подавляющее большинство украинцев не планируют переезжать из своего региона

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Большинство наших соотечественников – 76% заявляют о готовности участвовать в изменениях в стране

Об этом говорится в обнародованных результатах опроса группы "Рейтинг", передает RegioNews.

Как отмечается, абсолютное большинство респондентов (76%) заявляют о готовности участвовать в изменениях в стране. Опрошенные больше всего заинтересованы в информации о борьбе с коррупцией (52%) и ходе войны (34%).

Около 79% респондентов заявляют, что интересуются ситуацией на оккупированных территориях, особенно жители прифронтовых регионов. С другой стороны, половина украинцев (52%) считает, что медиа предоставляют недостаточно информации об условиях жизни на временно оккупированных территориях.

Несмотря на все вызовы войны, большинство опрошенных (81%) не планируют переезжать из своего региона.

Участниками опроса стали 2000 жителей Украины от 18 лет и старше.

Ранее стало известно, сколько украинцев погибли от взрывоопасных предметов с начала полномасштабной войны. По состоянию на начало 2025 года в Украине от мин и взрывоопасных предметов погибли более 300 человек.