Держприкордонслужба запустила гарячу лінію для боротьби з корупцією

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З метою забезпечення прозорості, боротьби з неправомірними діями та посилення довіри до роботи Державної прикордонної служби, створено окрему телефонну лінію

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає RegioNews.

"Якщо стали свідком або маєте інформацію щодо корупційних дій прикордонників - телефонуйте 044-230-76-76", - йдеться у повідомленні.

Звернення обіцяють розглядати оперативно та конфіденційно, а права та безпека гарантуються.

"Разом ми зможемо зробити значний внесок у протидію корупції та забезпечення справедливості", - додають у відомстві.

Державна прикордонна служба України закликає персонал та громадськість бути активними у протидії корупції.

Нещодавнє опитування показало, що населення України вважає найкорумпованішими сферами судову систему та митницю.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники виявили злочинну групу, яка нелегально переправляла українців за кордон. Свої послуги вони оцінили у 7 500 доларів США.

Як повідомлялось, в прикордонних з РФ областях фіксують спроби заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп.