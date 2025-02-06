ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії
У ніч на 5 лютого, Сили оборони України уразили уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла пожежа
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Завдання виконали підрозділи Служби безпеки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.
"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів був задіяний у постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії.
Нагадаємо, 3 лютого ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ "Лукойл" та Астраханський газопереробний завод. Після влучань на об'єктах виникли пожежі.
Раніше повідомлялося, що Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи.