ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 5 лютого, Сили оборони України уразили уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ. На об'єкті виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Завдання виконали підрозділи Служби безпеки, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України.

"Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів був задіяний у постачанні бензину і дизелю для російської окупаційної армії.

Нагадаємо, 3 лютого ЗСУ атакували Волгоградський НПЗ "Лукойл" та Астраханський газопереробний завод. Після влучань на об'єктах виникли пожежі.

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи.