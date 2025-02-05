Знищені склади, озброєння та окупанти: робота бійців-прикордонників на Харківщині
Оператори бригади "Помста" протягом кількох днів на Куп’янському напрямку знищили кілька одиниць техніки та вразили окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
У результаті операцій були знищені: гармата, станковий протитанковий гранатомет, автомобіль, квадроцикл та БпЛА літакового типу.
Крім того, спалені три склади боєкомплекту та склад пально-мастильних матеріалів.
Бійці ДПСУ ліквідували трьох окупантів, двох пораненили.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині.
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