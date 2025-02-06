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06 февраля 2025, 16:15

Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"

06 февраля 2025, 16:15
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На одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили российский зенитный ракетный комплекс "Оса"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Украинские воины обнародовали кадры поражения пусковой установки вражеского ЗРК.

Отмечается, что ЗРК "Оса" (9К33\SA-8 Gecko) – это мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов РФ от ударов авиации, крылатых ракет и БПЛА.

"Но в этот раз она сама оказалась под ударом ― операторы 413 батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью. Силы беспилотных систем продолжают системный, методический и безжалостный #ПВОцид вс рф", ― говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 февраля Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод ООО "Албашнефть" в Краснодарском крае РФ. На объекте возник пожар.

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