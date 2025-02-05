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Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ лінійку наземних роботизованих комплексів "Гімлі"

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

"НРК Гімлі – універсальна безпілотна платформа, призначена для виконання широкого спектру завдань у складних умовах бойових дій високої інтенсивності", — йдеться в повідомленні.

У відомстві зауважили, що, залежно від комплектації та навісного устаткування, роботи виконують завдання з евакуації та переміщення особового складу, перевезення боєприпасів, майна, виконання інших важливих завдань із забезпечення та підтримки.

Крім того, роботизовані комплекси можуть оснащуватись зброєю і виконувати функції мобільного бойового модуля, здійснюючи вогневе ураження ворожих цілей.

"Роботи Гімлі мають невеликі розміри, завдяки яким їх легко транспортувати. Обладнані безшумним електричним двигуном. Повного заряду акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи. Роботи здатні виконувати завдання як удень, так і вночі", — додали в Міноборони.

Нагадаємо, технопарк Сил оборони поповнив роботизований всюдихід "Равлик".

Раніше ЗСУ отримали універсальний наземний роботизований комплекс "CRAB-LS" українського виробництва для логістики та евакуації.