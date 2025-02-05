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05 лютого 2025, 16:45

Завтра в Україні очікується сніг і до 8 градусів морозу

05 лютого 2025, 16:45
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фото: freepik.com
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Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі.

В Україні також у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише в західних регіонах можливий невеликий сніг.

У Криму також можливий сніг і мокрий сніг - вплив циклону з південного сходу.

"Температура повітря в Україні найближчої ночі очікується -3…-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. На дорогах зміцніла ожеледиця - будьте уважними до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", - йдеться у повідомленні.

У Києві 6-го лютого опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі -2…-4 градуси, вдень очікується близько нуля.

Нагадаємо, в січні у Києві було оновлено 11 температурних рекордів.

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