Завтра в Україні очікується сніг і до 8 градусів морозу

фото: freepik.com

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 6 лютого

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, у четвер, 6 лютого, потужний антициклон Elvira з центром над Північним морем зумовить суху погоду практично в усій Європі.

В Україні також у четвер переважатиме погода без істотних опадів, лише в західних регіонах можливий невеликий сніг.

У Криму також можливий сніг і мокрий сніг - вплив циклону з південного сходу.

"Температура повітря в Україні найближчої ночі очікується -3…-8 градусів, завтра вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла. На дорогах зміцніла ожеледиця - будьте уважними до свого взуття, автомобільних шин, правил переходу дороги та швидкості руху", - йдеться у повідомленні.

У Києві 6-го лютого опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. Вночі -2…-4 градуси, вдень очікується близько нуля.

Нагадаємо, в січні у Києві було оновлено 11 температурних рекордів.