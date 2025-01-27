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27 січня 2025, 13:01

Майже весна: у Києві зафіксували одразу два температурні рекорди

27 січня 2025, 13:01
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фото: kazatin.com
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26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди

Про це свідчать дані спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, передає RegioNews.

Зазначається, що максимальна температура повітря досягла +7,4°С. Це на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 4,7°С. Це перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С.

За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня.

Як відомо, за прогнозами синоптиків, цього тижня температура повітря в деяких регіонах України може сягнути до +20 градусів.

Нагадаємо, серпень-2024 увійшов до двадцятки найсухіших з 1891 року в столиці. А у вересні в Києві зафіксували аж 11 температурних рекордів.

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