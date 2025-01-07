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07 січня 2025, 13:12

У Карпатах зійшла лавина

07 січня 2025, 13:12
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ілюстративне фото: pixabay
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Зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах зійшла лавина об’ємом 1280 куб.м. Обійшлось без жертв та збитків

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр з посиланням на метеостанцію Пожежевська, передає RegioNews.

Зазначається, що лавина зійшла 6 січня з 15 до 16 години за київським часом.

Гора Брескул (гуц. Брецкул) – одна з гірських вершин масиву Чорногора. Висота – 1911 м. Між вершинами Брескула, на висоті 1550 м, розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на високогір’ї Івано-Франківщини очікується сніголавинна небезпека.

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