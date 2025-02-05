В Україні очікується невеликий сніг: прогноз погоди на 5 лютого

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У більшості областей України в ніч на середу, 5 лютого, прогнозується невеликий сніг

Про це повідомляє Український гідрометцентр, передає RegioNews.

Зазначається, що погоду в Україні продовжуватиме визначати холодне повітря арктичного походження, що надходитиме з північних напрямків.

"Не зважаючи на поле підвищеного атмосферного тиску, над нашою територією утримуватиметься багато хмар, тому в більшості областей очікуємо невеликий сніг", - йдеться у повідомленні.

Температура по Україні вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в Карпатах вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві та області, за даними синоптиків, буде хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці 0-2° морозу, на Київщині від 2° морозу до 3° тепла.



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