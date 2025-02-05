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05 февраля 2025, 16:45

Завтра в Украине ожидается снег и до 8 градусов мороза

05 февраля 2025, 16:45
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фото: freepik.com
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Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в Украине 6 февраля

Как передает RegioNews, об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее словам, в четверг, 6 февраля, мощный антициклон Elvira с центром над Северным морем обусловит сухую погоду практически по всей Европе.

В Украине в четверг будет преобладать погода без существенных осадков, лишь в западных регионах возможен небольшой снег.

В Крыму также возможен снег и мокрый снег – влияние циклона с юго-востока.

"Температура воздуха в Украине в ближайшую ночь ожидается -3…-8 градусов, завтра днем от 3 мороза до 2 градусов тепла. На дорогах окреп гололед - будьте внимательны к своей обуви, автомобильным шинам, правилам перехода дороги и скорости движения", - говорится в сообщении.

В Киеве 6 февраля осадки маловероятны. На дорогах гололедица. Ночью -2...-4 градуса, днем ожидается около нуля.

Напомним, в январе в Киеве было обновлено 11 температурных рекордов.

погода снег Синоптики прогноз мороз
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