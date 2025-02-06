Повітряні сили показали кадри збиття російських "шахедів" на Сході
Під час чергової нічної атаки окупаційної армії РФ зенітники збили ворожі дрони на Сході України
Відео ураження російських ударних безпілотників оприлюднило Повітряне командування "Схід", інформує RegioNews.
"Бойова робота у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Продовжуємо нашу боротьбу! Разом переможемо!", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.
Прикордонники показали російські ударні безпілотники, які збили на СумщиніВсі новини »
05 лютого 2025, 11:28ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів і знищили більше 50 артсистем росіян
05 лютого 2025, 08:55Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом
05 лютого 2025, 04:10
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Ночували в горах: на Закарпатті заблукали 5 мотоциклістів
06 лютого 2025, 02:37Ошукала вдову Скрябіна 1,5 млн грн: судитимуть директорку музичного лейблу
06 лютого 2025, 02:13ЗСУ атакували нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії
06 лютого 2025, 01:58На Київщині ППО збиває російські дрони: БпЛА рухаються до столиці
06 лютого 2025, 01:45На Вінниччині з річки дістали тіло чоловіка
06 лютого 2025, 01:37Заробили на асфальті півмільйона: у столиці оголосили про підозру посадовиці через ремонт доріг
06 лютого 2025, 01:22На Хмельниччині засудили чоловіка, який зґвалтував доньку знайомого і знімав процес на відео
06 лютого 2025, 01:03Видавав себе за жінку та заманював дівчат: у Полтаві пацієнта психлікарні відпустили додому
06 лютого 2025, 00:46На Полтавщині багатодітна матір вбила новонародженого сина
06 лютого 2025, 00:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »