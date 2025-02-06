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06 лютого 2025, 03:33

Повітряні сили показали кадри збиття російських "шахедів" на Сході

06 лютого 2025, 03:33
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скріншот із відео
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Під час чергової нічної атаки окупаційної армії РФ зенітники збили ворожі дрони на Сході України

Відео ураження російських ударних безпілотників оприлюднило Повітряне командування "Схід", інформує RegioNews.

"Бойова робота у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Продовжуємо нашу боротьбу! Разом переможемо!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.

РФ війна Донецька область дрон БПЛА ППО шахед Повітряні сили
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