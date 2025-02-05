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05 лютого 2025, 08:55

ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів і знищили більше 50 артсистем росіян

05 лютого 2025, 08:55
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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Протягом минулої доби, 5 лютого, Сили оборони України знищили 1 140 російських загарбників і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 844 тисяч військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 844 070 (+1 140) осіб,
  • танків ‒ 9 947 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 721 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
  • РСЗВ – 1 269 од,
  • засоби ППО ‒ 1 053 од,
  • літаків – 369 од,
  • гелікоптерів – 331 од,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99) од,
  • крилаті ракети ‒ 3054 од,
  • кораблі / катери ‒ 28 од,
  • підводні човни ‒ 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
  • спеціальної техніки ‒ 3 735 (+2) од.

Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії біля села Новоіванівка Курської області. Ворог зазнав втрат.

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