ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів і знищили більше 50 артсистем росіян
Протягом минулої доби, 5 лютого, Сили оборони України знищили 1 140 російських загарбників і понад 50 артсистем. Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить більше 844 тисяч військових
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 05.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 844 070 (+1 140) осіб,
- танків ‒ 9 947 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 721 (+12) од,
- артилерійських систем – 22 707 (+52) од,
- РСЗВ – 1 269 од,
- засоби ППО ‒ 1 053 од,
- літаків – 369 од,
- гелікоптерів – 331 од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24 102 (+99) од,
- крилаті ракети ‒ 3054 од,
- кораблі / катери ‒ 28 од,
- підводні човни ‒ 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 078 (+157) од,
- спеціальної техніки ‒ 3 735 (+2) од.
Нагадаємо, у понеділок, 3 лютого, Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії біля села Новоіванівка Курської області. Ворог зазнав втрат.
Прикордонники знищили на Харківщині російський комплекс "Муром-М"Всі новини »
05 лютого 2025, 06:56Сили оборони показали, як знищили російську гаубицю під Покровськом
05 лютого 2025, 04:10На Курщині ЗСУ вдарили по пункту управління російської армії в Новоіванівці
04 лютого 2025, 18:40
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
На Херсонщині внаслідок атаки дрона постраждали троє людей
05 лютого 2025, 09:55Знищені склади, озброєння та окупанти: робота бійців-прикордонників на Харківщині
05 лютого 2025, 09:43Карта бойових дій в Україні: за добу 85 зіткнень
05 лютого 2025, 09:38Трагедія в Одесі: з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною
05 лютого 2025, 09:34Через падіння уламків дрона на Кіровоградщині пошкоджені приватні будинки
05 лютого 2025, 09:19Під Полтавою легковик врізався у відбійник: постраждали 3 людей, серед них — дитина
05 лютого 2025, 09:05На Чернігівщині виявили масштабні схрони зброї та боєприпасів
05 лютого 2025, 08:50На Полтавщині попрощалися з військовим ТЦК, якого застрелили на заправці
05 лютого 2025, 08:35Затримали під час передачі: підприємець "погорів" на хабарі працівникові Хмельницького ТЦК
05 лютого 2025, 08:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »