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06 февраля 2025, 03:33

Воздушные силы показали кадры сбития российских "шахедов" на Востоке

06 февраля 2025, 03:33
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скриншот с видео
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В ходе очередной ночной атаки оккупационной армии РФ зенитчики сбили вражеские дроны на Востоке Украины

Видео поражения российских ударных беспилотников обнародовало Воздушное командование "Восток", сообщает RegioNews.

"Боевая работа в зоне ответственности воздушного командования "Восток". Продолжаем нашу борьбу! Вместе победим!", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 февраля российская армия выпустила по Украине 104 беспилотника разных типов. Силы ПВО сбили 57 дронов, еще 42 — локационно потеряны.

РФ война Донецкая область дрон БПЛА ПВО шахед Воздушные силы
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