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05 лютого 2025, 11:28

Прикордонники показали російські ударні безпілотники, які збили на Сумщині

05 лютого 2025, 11:28
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фото: ДПСУ
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Вчора, 4 лютого, під час чергової повітряної атаки захисники Сумщини збили два ворожі БпЛА типу "шахед" та "гербера"

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"У результаті професійної роботи прикордонників, обидва ворожих безпілотники були збиті", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого російська армія випустила по Україні 104 безпілотники різних типів. Сили ППО збили 57 дронів, ще 42 — локаційно втрачені.

Раніше повідомлялося, що бійці "Сталевого Кордону" ліквідували російський FPV-дрон з оптоволоконним керуванням. Воїни показали збитий на Сумщині БпЛА.

війна прикордонники Сумська область дрон БПЛА ППО шахед Гербери
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