Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону
Станом на січень 2025 року чимало дітей з України одночасно навчаються у двох школах: дистанційно в українській і очно за кордоном
Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит медіа "Нова українська школа", передає RegioNews.
Як зазначається, станом на січень 2025 року одночасно навчаються у двох школах понад 355 тисяч школярів, які разом із родинами проживають за кордоном. Дистанційно – в українських навчальних закладах, а очно – в країнах, де перебувають.
У відомстві вважають, що здобуття освіти одночасно за двома програмами створює "велике навантаження" на учнів.
Як повідомлялось, в Україні зафіксовано рекордний відтік школярів перед навчальним роком. Так, перед початком нового навчального року 2024/2025 близько 300 000 школярів покинули Україну.
Нагадаємо, через грип на Рівненщині майже три десятки шкіл навчатимуться дистанційно.