Стало відомо, скільки дітей навчаються в українських школах онлайн з-за кордону

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Станом на січень 2025 року чимало дітей з України одночасно навчаються у двох школах: дистанційно в українській і очно за кордоном

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки України у відповідь на запит медіа "Нова українська школа", передає RegioNews.

Як зазначається, станом на січень 2025 року одночасно навчаються у двох школах понад 355 тисяч школярів, які разом із родинами проживають за кордоном. Дистанційно – в українських навчальних закладах, а очно – в країнах, де перебувають.

У відомстві вважають, що здобуття освіти одночасно за двома програмами створює "велике навантаження" на учнів.

Як повідомлялось, в Україні зафіксовано рекордний відтік школярів перед навчальним роком. Так, перед початком нового навчального року 2024/2025 близько 300 000 школярів покинули Україну.

Нагадаємо, через грип на Рівненщині майже три десятки шкіл навчатимуться дистанційно.