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05 февраля 2025, 14:50

Стало известно, сколько детей учатся в украинских школах онлайн из-за границы

05 февраля 2025, 14:50
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фото: freepik.com
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По состоянию на январь 2025 года многие дети из Украины одновременно учатся в двух школах: дистанционно в украинской и очно за границей

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины в ответ на запрос медиа "Новая украинская школа", передает RegioNews.

Как отмечается, на январь 2025 года одновременно учатся в двух школах более 355 тысяч школьников, которые вместе с семьями проживают за границей. Дистанционно – в украинских учебных заведениях, а очно – в странах, где находятся.

В ведомстве считают, что получение образования одновременно по двум программам создает "большую нагрузку" на учащихся.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован рекордный отток школьников перед учебным годом. Так, перед началом нового учебного года 2024/2025 около 300 000 школьников покинули Украину.

Напомним, из-за гриппа в Ровенской области почти три десятка школ будут учиться дистанционно.

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