У Кривому Розі в 2025 році збудують три підземні школи та облаштовують ще 53 укриття

фото: Криворізька міська рада

У Кривому Розі продовжують розширювати мережу укриттів у закладах освіти. Цьогоріч планується завершити будівництво трьох підземних шкіл та облаштувати ще 53 укриттів

Про це повідомляє Криворізька міська рада, передає RegioNews.

Зазначається, що в 2025 році коштом міського бюджету облаштують 30 укриттів. Ще 23 укриття в закладах освіти - за підтримки міжнародних фондів. Три нові підземні школи збудують за кошти міського та державного бюджету.

Станом на зараз у місті вже працює 213 укриттів у школах, гімназіях та ліцеях, із них 97 – у дитячих садочках. Завдяки цьому понад 5 тисяч дітей дошкільного віку мають можливість навчатися офлайн. Усі укриття відповідають нормам ДСНС та сертифіковані.

Як відомо, внаслідок агресивної війни РФ проти України від обстрілів і бомбардувань постраждали 3798 закладів освіти, з них 365 - зруйновані повністю (дані станом на вересень 2024 року).

Нагадаємо, в кінці січня у Харкові відкрили ще одну підземну школу. За парти сіли 750 дітей.