У Києві судитимуть посадовців ДСНС, які організували схему із закупівлею та списанням техніки

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У столиці за матеріалами ДБР судитимуть посадовців ДСНС, викритих на оборудках із закупівлями та списанням техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як з’ясувалося, в 2023 році посадовець ДСНС незаконно списав комп’ютерне обладнання, яке за нормативами мало постійно перебувати на балансі управління. Внаслідок таких дій державі було задано збитків на майже 500 тис. грн.

Ще одна посадовиця київського ДСНС звернулася до керівництва управління із пропозицією придбати комп’ютерний томограф. При цьому вона оформила документи на підприємство, яке запропонувало ціну техніки вище, ніж в офіційного представника. Такі операції спричинили збитки державі на суму понад 5 млн грн.

Обидва посадовці обвинувачуються у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах за різними частинами ст. 191 КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Чернігівській області двоє військових допомагали чоловікам, які не хотіли служити в армії.