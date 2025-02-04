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04 февраля 2025, 16:44

Глава МАГАТЭ заявил о возможной ядерной катастрофе в Украине

04 февраля 2025, 16:44
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фото: Х Гросси
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Россия регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов возрастают риски для стабильной работы атомных электростанций, ведь нарушение энергоснабжения может привести к авариям

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Рафаэля Мариано Гросси в Х (Twitter).

Во вторник, 4 февраля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Киев и посетил подстанцию "Киевская".

Он оценил влияние обстрелов на энергетическую систему пообещал поддержать и помочь предотвратить более масштабные аварии.

"Я нахожусь на электроподстанции — важной части энергетической системы Украины, критически важной для ядерной безопасности. Ядерная авария может произойти не только в результате прямой атаки на станцию, но и из-за нарушения энергоснабжения", - отметил Гросси.

Как известно, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси продолжает активно следить за ситуацией в Украине. Это уже его одиннадцатый визит с начала полномасштабной войны РФ против нашей страны.

Напомним, более полусотни человек пострадали в результате вражеских обстрелов города Изюм в Харьковской области.

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