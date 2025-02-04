У Харкові затримали на хабарі співробітника ТЦК, який брав за послуги до 13 000 доларів

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Представник ТЦК пропонував за гроші вирішувати питання щодо уникнення від мобілізації. Зловмисником виявився мешканець міста Харків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 34-річний представник одного з ОРТЦК та СП міста Харкова запропонував місцевому жителю за гроші уникнути мобілізації і вплинути на рішення посадових осіб про непридатність його до військової служби.

У січні працівник ТЦК отримав від "клієнта" 8000 гривень, а пізніше ще 6000 доларів США.

За ці гроші корупціонер пообіцяв поставити чоловіка на військовий облік, забезпечити усіма необхідними обліковими документами, щоб того не мобілізували під час самостійного оформлення документів.

Загалом свої "послуги" він оцінював у суму від 4000 тисяч гривень до 13000 доларів США.

Під час проведення санкціонованих обшуків у фігуранта виявлені гроші, психотропні речовини та засоби для їх вживання.

Працівнику ТЦК повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше стало відомо, чи штрафуватимуть ТЦК осіб, які не встигли пройти ВЛК до 5 лютого. Про це розповів народний депутат Олександр Федієнко.