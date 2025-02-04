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04 лютого 2025, 10:51

Сирський наказав перевести до Сухопутних військ близько 50 тисяч військових

04 лютого 2025, 10:51
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фото: ілюстративне
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Згідно з наказом головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ будуть переведені у Сухопутні війська

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Українську правду.

За словами надійного співрозмовника Української правди у Генштабі ЗСУ, йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців. Це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті. Тобто кожного п’ятого військового переведуть в "сухопутку".

Зазначається, що метою такого великого переведення є початок першої за три роки повномасштабної війни ротації.

"Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", – йдеться у повідомленні.

Раніше в адміністрації США заявили, що без збільшення кількості військових Україна не зможе покращити свою ситуацію на фронт.

Як повідомлялось, у січні втрати російської армії склали понад 48 тисяч військових.

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