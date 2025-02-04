У січні ЗСУ уразили 9 стратегічних НПЗ і нафтобаз Росії

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Сили оборони України за один лише січень уразили дев'ять стратегічних нафтових об'єктів на території РФ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СтратКом ЗСУ.

В Управлінні стратегічних комунікацій заявили, що дальні удари по території країни-агресора наближають перемогу України.

"Без нафти та нафтових грошей ворогу важче обслуговувати своє військо", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня ЗСУ успішно атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи.

Також у ніч на 3 лютого Сили оборони України знову уразили стратегічні заводи РФ. Йдеться про Волгоградський НПЗ "Лукойл-Волгограднафтопереробка" та Астраханський газопереробний завод. Після влучань на об'єктах виникли пожежі.