У січні втрати російської армії склали понад 48 тисяч солдат, — Міноборони
За перший місяць поточного року безповоротні і санітарні втрати російської окупаційної армії склали 48 240 військових
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
"Умовно, це чисельність понад трьох мотострілецьких дивізій росармії", — йдеться в повідомленні.
Також упродовж січня українські бійці уразили 230 танків окупантів і відмінусували 573 ворожі бойові броньовані машини.
Крім того, минулого місяця ЗСУ знищили 963 одиниць артилерії.
Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 10 170 російських окупантів, а також 1 517 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.
ЗСУ атакували стратегічні НПЗ і газопереробний заводи Росії: підприємства зупинилисяВсі новини »
03 лютого 2025, 14:00За тиждень Сили оборони знищили понад 10 тисяч росіян
03 лютого 2025, 07:40Прикордонники показали, як знищили техніку окупантів на Харківщині
03 лютого 2025, 06:53
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
Україна повернула з російської окупації ще 12 дітей
04 лютого 2025, 07:29В Україні очікується хмарна погода, місцями невеликий сніг
04 лютого 2025, 07:23РФ вивела у Чорне море один носій "Калібрів"
04 лютого 2025, 07:12Запорізька область пережила 277 ворожих ударів: зруйновані будинки та авто
04 лютого 2025, 07:09Прикордонники показали збитий на Сумщині ворожий FPV-дрон
04 лютого 2025, 06:45Вбивство відомого львівського художника: нападнику оголосили остаточний вирок
04 лютого 2025, 06:15На Волині зупинили контрабанду лісоматеріалів
04 лютого 2025, 05:50У Львові судитимуть забудовника за привласнення та розтрату 22 мільйонів гривень
04 лютого 2025, 05:13В Одесі затримали ділка, який обіцяв за 8000 доларів "допомогти" з оформленням інвалідності
04 лютого 2025, 04:49
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Всі блоги »