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04 февраля 2025, 10:51

Сырский приказал перевести в Сухопутные войска около 50 тысяч военных

04 февраля 2025, 10:51
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фото: иллюстративный
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Согласно приказу главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Александра Сырского, около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в Сухопутные войска.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

По словам надежного собеседника Украинской правды в Генштабе ВСУ, речь идет о переводе примерно 50 тысяч военнослужащих. Это 20% всех украинских военных, которые сейчас находятся прямо на фронте. То есть, каждого пятого военного переведут в "сухопутку".

Отмечается, что целью столь крупного перевода является начало первой за три года полномасштабной войны ротации.

"Того ресурса, который сейчас учится в учебных центрах, хватает только на минимальное пополнение подразделений, а не полноценное обеспечение боевой компоненты. А благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу мы сможем это сделать. Уже утвержден план ротаций", – говорится в сообщении.

Ранее в администрации США заявили, что без увеличения количества военных, Украина не сможет улучшить свою ситуацию на фронт.

Как сообщалось, в январе потери российской армии составили более 48 тысяч военных.

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