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03 лютого 2025, 09:00

У низці областей України ввели графіки аварійних відключень

03 лютого 2025, 09:00
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фото: pixabay.com
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Сьогодні вранці, 3 лютого, у декількох областях за вказівкою "Укренерго" запровадили аварійні та екстрені відключення електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу енергетичної компанії ДТЕК та обленерго.

Причина застосування графіків аварійних відключень — перевантаження в мережі.

Зокрема, відключення світла застосували на Дніпропетровщині, Сумщині, Полтавщині та Кіровоградщині.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, економте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Укренерго пояснили, чи будуть відключення світла через похолодання.

Україна електроенергія Укрэнерго аварія енергетика графік світло ДТЕК
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