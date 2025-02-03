В ряде областей Украины ввели графики аварийных отключений
Сегодня утром, 3 февраля, в нескольких областях по указанию "Укрэнерго" ввели аварийные и экстренные отключения электроэнергии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу энергетической компании ДТЭК и облэнерго.
Причина применения графиков аварийных отключений – перегрузка в сети.
В частности, отключение света было применено на Днепропетровщине, Сумщине, Полтавщине и Кировоградщине.
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, экономьте электроэнергию, если она у вас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укрэнерго объяснили, будут ли отключения света из-за похолодания.
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