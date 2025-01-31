Гендиректор МАГАТЕ Гроссі наступного тижня відвідає Україну

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Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня прибуде в Україну "для зустрічі на високому рівні" у зв'язку з "нестабільною та крихкою" ситуацією в країні. Візит до Києва відбудеться 4 лютого

Про це йдеться на сайті МАГАТЕ, інформує RegioNews.

"Поки триває ця жахлива війна, МАГАТЕ залишатиметься присутнім і продовжуватиме активну діяльність, зосереджуючись на тому, щоб робити все можливе для підтримки ядерної безпеки в надзвичайно складних обставинах. Оскільки загальна ситуація все ще залишається нестабільною і крихкою, наша робота там залишається вкрай важливою", – заявив Гроссі.

Як зазначається, під час його візиту обговорюватимуться поточні зусилля МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії під час війни.

"Це буде 11-та місія в Україну під особистим керівництвом Генерального директора з початку війни майже три роки тому, що демонструє непохитну відданість МАГАТЕ надавати Україні допомогу в забезпеченні ядерної безпеки", – додали в Агентстві.

Нагадаємо, також раніше російські ЗМІ заявляли, що Гроссі відвідає у лютому й РФ.