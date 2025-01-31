Бурштинську ТЕС, яка постраждала від російських ударів, освятили священники

фото: facebook.com/dtekbutes

На Прикарпатті на Бурштинську теплоелектростанцію, яка неодноразово опинялася під російськими ударами, прийшли місцеві священники та окропили приміщення ТЕС йорданською водою

Відповідне повідомлення з'явилося на Facebook-сторінці станції, передає RegioNews.

Зазначається, що представники церкви здійснили цей ритуал, щоб "благословити енергетиків на витримку й наснагу в їхній щоденній праці".

У підприємстві зауважили, що подібні заходи нагадують: традиції "попри виклики війни, додають сил рухатися вперед".

Нагадаємо, раніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук заявила, що через неодноразові обстріли Бурштинська теплоелектростанція не підлягає відновленню. Ворог завдавав ударів по підприємству більше десятка разів.

Також голова Бурштинської громади Василь Андрієшин влітку 2024 року розповідав, що ситуація з енергетичним обладнанням та з самою будівлею ТЕС критична. Внаслідок обстрілів був зруйнований дах будівлі ТЕС.