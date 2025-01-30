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Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У деяких ЗМІ стали поширювати інформацію про те, що є загроза вимушених відключень електроенергії наступного тижня. Причиною називають суттєве похолодання. Проте в Укренерго спростували інформацію.

Енергетики зауважили, що таких прогнозів насправді зараз немає. Зниження температури не спричинить суттєвих проблем. Ситуація в українській енергосистемі лишається стабільною.

"Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема - і на випадок різкого зниження температури повітря", - запевнили в Укренерго.

Слід нагадати, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень електроенергії є атаки російських окупантів.

Слід зазначити, що в Україні минає місяць без масових відключень. За словами голови підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб, уряд та енергетичні компанії робили все можливе для цього. Вона підкреслила, що українська енергосистема працює стабільно попри песимістичні прогнози.