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30 січня 2025, 13:51

В Укренерго пояснили, чи будуть відключення світла через похолодання

30 січня 2025, 13:51
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Чи чекати українцям нових масових відключень електроенергії

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

У деяких ЗМІ стали поширювати інформацію про те, що є загроза вимушених відключень електроенергії наступного тижня. Причиною називають суттєве похолодання. Проте в Укренерго спростували інформацію.

Енергетики зауважили, що таких прогнозів насправді зараз немає. Зниження температури не спричинить суттєвих проблем. Ситуація в українській енергосистемі лишається стабільною.

"Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема - і на випадок різкого зниження температури повітря", - запевнили в Укренерго.

Слід нагадати, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень електроенергії є атаки російських окупантів.

Слід зазначити, що в Україні минає місяць без масових відключень. За словами голови підкомітету Верховної Ради з енергетичної безпеки Вікторії Гриб, уряд та енергетичні компанії робили все можливе для цього. Вона підкреслила, що українська енергосистема працює стабільно попри песимістичні прогнози.

Укрэнерго електроенергія відключення світла
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