На Півдні українські воїни спалили російську автівку разом з окупантами
На Півдні України аеророзвідка прикордонників виявила вантажівку разом з екіпажем окупантів. Ворожу ціль знищили дроном-камікадзе
Відповідні кадри оприлюднила Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Внаслідок бойової роботи оператори БпЛА прицільно завдали удару по автомобілю та спалили його вщент", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно розвідники спалили російську бронетехніку на Запоріжжі та Донеччині.
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