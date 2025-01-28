Танки, "Тигри", БМП: розвідники спалили російську бронетехніку на Запоріжжі та Донеччині

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Воїни підрозділу “Крила” з департаменту активних дій ГУР МО України цілодобово знищують бронетехніку, транспорт, вогневі позиції та особовий склад російських окупантів

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Розвідники показали результати бойової роботи на фронті в районі Покровська на Донеччині та в Запорізькій області.

"Спалили три російські броньовані машини "Тигр”, дві БМП, знищили та уразили три ворожі танки Т-72. Також під гарячу руку майстрів FPV ГУР МО України потрапили вогневі позиції та укриття ворога, місця накопичення російських окупантів, транспортні засоби та військове обладнання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили близько 11 450 російських окупантів, а також 1845 одиниць озброєння та військової техніки загарбників.