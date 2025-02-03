На Юге украинские воины сожгли российский автомобиль вместе с оккупантами

фото: ГПСУ

На Юге Украины аэроразведка пограничников обнаружила грузовик вместе с экипажем оккупантов. Вражескую цель уничтожили дроном-камикадзе

Соответствующие кадры обнародовала Госпогранслужба, передает RegioNews.

"В результате боевой работы операторы БпЛА прицельно нанесли удар по автомобилю и сожгли его до основания", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно разведчики сожгли российскую бронетехнику на Запорожье и Донетчине.