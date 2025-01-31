ЗСУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів: що відомо

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 31 січня Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод ТОВ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає RegioNews.

Участь у спецоперації взяли підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ та Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить у десятку найбільших нафтопереробних заводів росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії рф. Зафіксовані спалахи та вибухи в районі цього важливого для окупантів заводу. Результати вогневого ураження уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, днями Сили оборони України успішно уразили нафтопереробний завод у місті Кстово Нижегородської області РФ. На території НПЗ почалася дуже сильна пожежа.