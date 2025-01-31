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31 січня 2025, 15:20

Танки, БМП і гармати: бригада "Помста" показала, як знищила позиції росіян на Донеччині

31 січня 2025, 15:20
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фото: ДПСУ
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За тиждень на Донеччині воїни-прикордонники бригади "Помста" знищили велику кількість бронетехніки, озброєння та позицій російських окупантів

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

"Помсту" в Донецькій області загарбникам влаштували оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".

"4 танки, самохідна артилерійська установка, 2 гармати, радіолокаційна станція 1Л122 "гармонь", 2 бойові машини піхоти "БМП-2", а також спалено 3 склади боєкомплекту та склад пально-мастильних матеріалів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині.

РФ війна прикордонники окупанти Донецька область танк втрати росіян бронетехніка БМП РЛС Гармонь
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