Танки, БМП і гармати: бригада "Помста" показала, як знищила позиції росіян на Донеччині
За тиждень на Донеччині воїни-прикордонники бригади "Помста" знищили велику кількість бронетехніки, озброєння та позицій російських окупантів
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Помсту" в Донецькій області загарбникам влаштували оператори підрозділу РУБпАК "Фенікс".
"4 танки, самохідна артилерійська установка, 2 гармати, радіолокаційна станція 1Л122 "гармонь", 2 бойові машини піхоти "БМП-2", а також спалено 3 склади боєкомплекту та склад пально-мастильних матеріалів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як українські FPV-дрони нищать позиції окупантів на Харківщині.
Розбомбили "Курськ": Сили оборони знищили командний пункт російської арміїВсі новини »
31 січня 2025, 14:35ЗСУ вдарили по одному з найбільших російських нафтопереробних заводів: що відомо
31 січня 2025, 13:10За добу ЗСУ знищили понад 1600 окупантів, десятки ББМ та артсистем росіян
31 січня 2025, 11:00
31 січня 2025
Викладачі університету Карпенка-Карого домагалися студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
29 січня 2025
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Затримання кількох старших та вищих офіцерів ЗСУ одразу стало резонансною політичною подією. За ним стоять реальні проблеми в армії, про які давно говориться у публічному просторі. Тим не менш, воно в...
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
Водій затриманого депутата Дядика розповів, як вони планували вбивство
31 січня 2025, 15:47Мера Острога, який оскандалився через російську музику, звільнили з посади
31 січня 2025, 15:38Розкрадання на ремонті парку на Дарниці: у Києві судитимуть екс-посадовця з Київзеленбуду
31 січня 2025, 15:30В Україні відновили послугу для батьків "єМалятко"
31 січня 2025, 15:25В Тернопільській області експрацівник ТЦК продавав фальшиві повістки
31 січня 2025, 15:24Міноборони оголосило про звільнення керівниці Агенції оборонних закупівель
31 січня 2025, 15:16На Тернопільщині поліцейські затримали чоловіка за незаконне зберігання зброї
31 січня 2025, 15:05На Волині зіштовхнулися Audi та Skoda: загинув водій, є постраждалі
31 січня 2025, 14:55У Києві затримали чоловіка, який "мінував" будівлі в столиці
31 січня 2025, 14:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Викладачі університету Карпенка-Карого домагалися студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Справа топ-генералів: вирішення проблем армії чи удар по репутації влади?
Всі блоги »