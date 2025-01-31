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31 січня 2025, 14:35

Розбомбили "Курськ": Сили оборони знищили командний пункт російської армії

31 січня 2025, 14:35
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фото: Генштаб ЗСУ
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У п'ятницю, 31 січня, підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України знищили командний пункт російської армії в місті Рильськ Курської області. Під удар потрапило угруповання військ "Курськ"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"Внаслідок високоточного та скоординованого удару знищено пункт управління противника. Ця операція – частина системної роботи зі знищення командних пунктів ворога, позбавлення його можливості ефективно координувати бойові дії та логістику", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Сили оборони продовжують завдавати втрат окупаційним військам, руйнуючи їхню систему управління та знижуючи їхній наступальний потенціал. Водночас у Генштабі заявили, що операції зі знищення командних пунктів противника триватимуть до повного припинення російської агресії проти України.

Нагадаємо, в ніч на 31 січня Сили оборони України успішно атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області Росії. На НПЗ фіксувалися спалахи та вибухи.

РФ війна ЗСУ Генштаб втрати росіян бої в Курській області РФ куртина
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