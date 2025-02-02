Ще дві категорії українців отримали "бронь" від мобілізації
В Україні нещодавно внесли зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Право на «бронь» отримали ще дві категорії громадян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
Серед числа працівників, яких бронюють на 100% включили, медиків. Йдеться про військовозобов’язаних медичних працівників (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):
- закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,
- закладів громадського здоров’я,
- установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,
- центрів крові.
Також бронюванню підлягають прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Нагадаємо, в Україні існує перелік посад і спеціальностей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації.
Як повідомлялось, у ЗСУ закликали до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК, які стались на початку лютого.
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