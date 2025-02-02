Ще дві категорії українців отримали "бронь" від мобілізації

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В Україні нещодавно внесли зміни в порядок бронювання військовозобов'язаних від мобілізації. Право на «бронь» отримали ще дві категорії громадян

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

Серед числа працівників, яких бронюють на 100% включили, медиків. Йдеться про військовозобов’язаних медичних працівників (за умови, що у відповідних закладах вони працюють за основним місцем роботи):

закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності,

закладів громадського здоров’я,

установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз,

центрів крові.

Також бронюванню підлягають прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Нагадаємо, в Україні існує перелік посад і спеціальностей, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації.

Як повідомлялось, у ЗСУ закликали до "жорсткої реакції" на вбивства військових ТЦК, які стались на початку лютого.