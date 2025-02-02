Еще две категории украинцев получили "бронь" от мобилизации
В Украине недавно были внесены изменения в порядок бронирования военнообязанных от мобилизации. Право на «бронь» получили еще две категории граждан
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.
Среди числа бронирующих работников на 100% включили медиков. Речь идет о военнообязанных медицинских работниках (при условии, что в соответствующих учреждениях они работают по основному месту работы):
- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,
- заведений общественного здоровья,
- учреждений, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизе,
- центров крови.
Также бронированию подлежат прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Напомним, в Украине существует список должностей и специальностей, работники которых могут быть забронированы от мобилизации.
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